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Kadıköy'deki İETT otobüsünde fotoğrafını çekerken yakalandı, yediği tokatlar kameraya yansıdı

24.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'deki bir İETT otobüsünde ortalık bir anda karıştı. Başkasının fotoğrafını çektiği iddia edilen bir kişiye diğer yolcular çok sert müdahale etti. Otobüsteki yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu duruma direnince art arda tokat yedi. Şüpheliye bir adamın "sus dilini kopartacağım senin" dediği duyulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'deki İETT otobüsünde fotoğrafını çekerken yakalandı, yediği tokatlar kameraya yansıdı

İETT otobüsünde bir başkasının fotoğrafını çektiği iddia edilen bir jişi, yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Dün saat 17.40 sıralarında Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan 19EK hat numaralı otobüste meydana gelen olayda, otobüsteki yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu duruma direnince art arda tokat yedi.

'DİLİNİ KOPARTACAĞIM' DİYEREK TOKAT ATTI

Bağırarak yolcunun elinden kurtulmaya çalışan şüphelinin cep telefonu, başka bir yolcu tarafından alındı. Direnmeye devam eden şüpheliyi tutan bir yolcu, "Kurbanlık koyun gibi patlatırım bir tane sana, sus dilini kopartacağım senin" şeklinde sözlerin ardından tokat atmaya devam etti.

KADIN YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada kadın yolculardan biri, "Yeter artık vurma" derken, başka kadın ise "Hak ediyor, vursun bırak" şeklinde ifadeler kullandı.

Otobüste yaşanan gerginlik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy taciz
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