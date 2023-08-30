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  4. Kadıköy'deki kavga kanlı bitti! Kendisi bıçaklayan kişiyi silahla vurdu

Kadıköy'deki kavga kanlı bitti! Kendisi bıçaklayan kişiyi silahla vurdu

30.08.2023 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan M. S.P. eve gidip silahını alarak tekrar olay yerine geldi. Ardından ise kendisini bıçaklayan kişiyi silahla vurarak yaraladı. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'deki kavga kanlı bitti! Kendisi bıçaklayan kişiyi silahla vurdu

Olay, 20.00 sıralarında Merdivenköy Mahallesi, Mandıra Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.M. ile M. S. P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EVDEN SİLAHI ALIP KURŞUN YAĞDIRDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M. M. üzerinde bulunan bıçakla M. S. P.'yi yaraladı. Bıçaklanan kişi yaralı halde cadde üzerinde bulunan evine giderek silah alıp olay yerine geldi.

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M.S. P., M. M.'ye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.(DHA)

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