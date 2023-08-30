Kadıköy'deki kavga kanlı bitti! Kendisi bıçaklayan kişiyi silahla vurdu

Olay, 20.00 sıralarında Merdivenköy Mahallesi, Mandıra Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.M. ile M. S. P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EVDEN SİLAHI ALIP KURŞUN YAĞDIRDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M. M. üzerinde bulunan bıçakla M. S. P.'yi yaraladı. Bıçaklanan kişi yaralı halde cadde üzerinde bulunan evine giderek silah alıp olay yerine geldi.

M.S. P., M. M.'ye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.(DHA)





