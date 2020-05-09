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  4. Kadıköy'deki kazadan acı haber! 1 itfaiye eri şehit oldu

Kadıköy'deki kazadan acı haber! 1 itfaiye eri şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 17:08 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de itfaiyenin tatbikatı sırasında metrelerce uzunluktaki merdiven kırıldı. Merdiven karşı binaya da çarparken yaralanan 2 itfaiyeciden biri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak'ta bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda, saat 11.00 sıralarında itfaiye erleri tatbikat yaparken merdivenleri kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı itfaiye erleri, itfaiyeciler tarafından yine merdivenle çatıdan indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen itfaiyecilerden biri Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise olay yerine yakın olan bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan itfaiyecilerden Emircan Çolak şehit oldu.

İSTANBUL İTFAİYESİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy İtfaiye İstasyonumuzda meydana gelen kaza sonucu personelimiz Emircan Çolak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Öte yandan kırılan merdivenin yol üzerine düşmesiyle yolda bulunan otomobilde ve merdivenin düştüğü binanın çatısında hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipler ve savcı incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri ise binadaki zarar gören mermerleri, düşmemesi için yerinden söktü. Merdivenin hasar verdiği binanın en alt katında kadayıf dükkanı bulunan Maşuk Delal, "İçeride kadayıf yapıyordum, çalışıyordum. Baktım ses geldi. Ses gelince deprem oldu zannettim. Dışarı kaçtım. Dışarıda vinci görünce geri kaçtım. Olay sakinleşince dışarı çıkıp baktım. Sepetin içerisinde herhalde itfaiye çalışma yapıyordu. O anda düşmüşler" dedi.

Kaynak: DHA

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