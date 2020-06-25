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  4. Kadıköy'deki korkunç anlar! Genç kadın çırılçıplak soyunup kendini boşluğa bıraktı

Kadıköy'deki korkunç anlar! Genç kadın çırılçıplak soyunup kendini boşluğa bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 14:57 | Son Güncelleme

Kadıköy'de bir apartmanın balkonuna çıplak bir şekilde çıkan bir kadın kendini balkondan aşağıya bırakarak intihara teşebbüs etti. Kadının balkondan itfaiye minderine atlama anı kameralar tarafından kaydedildi.

Olay Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı Sokak üzerinden bulunan binada saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgisine göre psikolojik sorunları olan kadın çıplak bir şekilde balkonun demirliklerine oturdu.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Çıplak bir vaziyette balkon demirlerine tutunarak bekleyen kadın için itfaiye ekipleri itfaiye minderini açtı. Kadın minderin açılmasının ardından kendini 5'inci kattan aşağı bıraktı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Kadına ilk müdahaleyi olay yerindeki 112 sağlık ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri daha sonra kadını hastaneye kaldırdı.

'ELBİSELERİNİ ÇIKARDI ATLADI'

Mahalle sakini Kubilay Küçüksolmaz, "Balkondan atlayan kadını maalesef tanımıyoruz. Gelen seslere dışarı çıktım balkondaydı. İntihara kalkıştı. Psikolojik sorunları olan bir bayandı. Kendisi direk boşluğa bıraktı. Önceden elbiseleri giyinikti. Elbiselerini çıkardı atladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Hastaneye götürdüler" diye konuştu.

(DHA-İHA)

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