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Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

03.02.2021 08:01 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

TİP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Barış Atay ile polisler arasında arbede yaşandı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası paylaşımda bulununca, Atay'dan yanıt geldi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan gruplara polis müdahale etti. Kadıköy'deki olaylar sırasında TİP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Barış Atay ile polisler arasında arbede yaşandı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, bir kesim polisi bir kesim de Atay'ı suçladı.

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ÖZALAN: REZİLLİKLERİN BOYUNU AŞTI. HADDİNİ BİL

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Atay hakkında tweet atınca Atay'dan da yanıt geldi.

Özalan, Atay ile ilgili "Nerede bir provokasyon varsa orada biten çeyrek devrimci Barış Atay, polislerimize saldırmış. Kahraman polislerimize nasıl saldırırsın kendini bilmez hadsiz? 'Ne yaparsam yapayım vekillik zırhı beni korur' diye mi düşünüyorsun? Rezilliklerin boyunu aştı. Haddini bil. @barisatay" dedi.

Kadıköy'de Boğaziçi eylemine polis müdahalesiKadıköy'de Boğaziçi eylemine polis müdahalesi

ATAY'DAN JET YANIT: BOŞ YAPMA!

Özalan'ın tweetini alıntılayan Atay ise "O gençlere böyle fütursuzca, nefretle saldıran kim varsa gücüm yettiğince karşısında olurum. Mecliste çoğunluk sizsiniz. Getirin fezlekeyi okutun. Dokunulmazlığa güvenecek ayıbım yok benim. Boş yapma yani tam porsiyon AKPli" diyerek yanıt verdi.

DADSA

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