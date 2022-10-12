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Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

12.10.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir Kadıköy’de yaşanan patlamanın arkasındaki nedeni merak ederken şoke edici bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre binadaki patlamaya neden olan Mustafa Karahan ailesinden ‘intikam’ almak için hazırlamaya çalıştığı bomba ile korkunç bir patlamaya neden oldu. İşte ‘doğal gaz patlaması mı, bombalı saldırı mı?’ diye tartışılan Kadıköy’deki olayın arkasında yatan inanılmaz gerçek…

Kadıköy’deki esrarengiz patlamanın altından yıllar öncesine dayanan bir intikam çıktı. Gerçeği bina sahibi Mustafa Karahan’ın ilginç ve karanlık geçmişi olduğu ortaya çıkardı.

Kadıköy patlamasının ardından filmleri aratmayan bilgiler ortaya çıktı. Şoke eden bilgilerdeki iddiaya göre patlamaya neden olan ikinci katta yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Karahan’ın 1998 yılında İsviçre’de 4 kişinin öldürülmesi ile ilgili aranıyordu. İsviçre’den kaçarak Türkiye’ye gelen Karahan’ın 2012 yılında yakalanarak 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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YILLAR GEÇSE DE İÇİNDEKİ İNTİKAM ATEŞİ HİÇ SÖNMEDİ

Show Haber’in iddiasına göre; Mustafa Karahan ihbar edilip yakalanıp tutuklanmasından ailesini sorumlu tutuyordu. Özellikle kardeşine karşı da kin güdüyordu. Bu yüzden onları ortadan kaldırmak için plan yaparak kimyasal maddeler aldı. Evde patlayıcı madde imal ederken patlama meydana geldi. Korkunç patlama sonrasında da kendisi ile beraber iki komşusunun daha ölümüne neden oldu.

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‘HALA TİTRİYORUM’

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken görgü tanıkları patlamanın boyutu ile ilgili ifadelerinde “Çok şiddetli bir patlama. Kıvılcımlar buraya kadar geldi. Hala titriyorum. Camlar patlayacaktı neredeyse o kadar şiddetliydi” dedi.

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BAKAN SOYLU: TERÖR BAĞLANTISI GÖREMEDİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayla ilgili yaptığı açıklamada Kadıköy'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili, "Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısı şu an göremedik. Soruşturma yürütülüyor. 30´a yakın kişinin ifadesi alındı" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Kadıköy intikam
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