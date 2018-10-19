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Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de bir gece kulübünde yüzünde patlayan içki şişesi nedeniyle gözünde görme kaybı oluşan Nagehan Örküş’ün gece kulübünün yetkilileri ve çalışanları hakkında yaptığı suç duyurusu takipsizlik ile sonuçlandı. Savcı, şikayetçinin 6 aylık şikayet süresini geçirdiğini gerekçe göstererek kulübün yetkilileri ve çalışanları hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kadıköy’de 14 Ocak 2017 tarihinde bir gece kulübünde içki şişesinin patlaması ile gözünden yaralanan ve sol gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşayan yönetici asistanı Nagehan Örküş’ün, kulüp çalışanları ve yöneticileri hakkında yaptığı suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlandı.

6 AY GEÇ GİTTİĞİ İÇİN...

Nagehan Örküş’ün şikayeti üzerine gece kulübünün yetkilileri ve çalışanları F.K., M.A. ve gece kulübünün ticari işletmecisi olan şirket hakkında, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sonucu verilen takipsizlik kararında, olayın 14 Ocak 2017 tarihinde meydana geldiği, Nagehan Örküş’ün 21 Temmuz 2017 tarihinde şikayet dilekçesi verdiği, "Taksirle yaralama" suçlarında şikayet süresinin 6 ay olduğu belirtildi. Savcı, müştekinin 6 aylık şikayet süresi geçtikten sonra şüpheliler hakkında suç duyurusunda şikayet süresini kaçırdığını belirterek, şüpheliler hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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kadıköy nagehan örküş

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