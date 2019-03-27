Kadıköy Erenköy’de tır garajında yapılan kazıda top mermisi bulunduğu iddia edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kad\u0131k\u00f6y Erenk\u00f6y\u2019de t\u0131r garaj\u0131nda yap\u0131lan kaz\u0131da top mermisi bulundu\u011fu iddia edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Farkl\u0131l\u0131klar\u0131m\u0131z hi\u00e7 bu kadar g\u00fczel olmam\u0131\u015ft\u0131! \u0130\u015fte geneti\u011fi benzersiz k\u0131lan 15 ki\u015fiCinsel sald\u0131r\u0131 davas\u0131nda bebe\u011fin day\u0131dan oldu\u011fu belirlendiDevlet b\u00fcy\u00fcklerinin ad\u0131n\u0131 kullan\u0131p 20 vatanda\u015f\u0131 doland\u0131rd\u0131
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