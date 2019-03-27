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Kadıköy Erenköy’de tır garajında yapılan kazıda top mermisi bulunduğu iddia edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

Kadıköy Erenköy’de tır garajında yapılan kazıda top mermisi bulunduğu iddia edildi.

Kadıköy Erenköy’de tır garajında yapılan kazıda top mermisi bulunduğu iddia edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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