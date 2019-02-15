- Kadıköy Fikirtepe’de bir inşaatta yangın çıktı. İnşaat malzemelerinin yandığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor .

IHAAW143756-ASA\/15-02-2019 \n- Kad\u0131k\u00f6y Fikirtepe\u2019de bir in\u015faatta yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130n\u015faat malzemelerinin yand\u0131\u011f\u0131 yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor . \n15.02.2019 14:37:56 TSI\nNNNNHen\u00fcz 13 ya\u015f\u0131nda ama g\u00fcnde bin dolar kazan\u0131yor!Emekli Emniyet Amirinin o\u011flu kalp krizinden \u00f6ld\u00fc\u0130zmir'de el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131n\u0131n infilak an\u0131 kamerada
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