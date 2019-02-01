IHAAW151402-ASA/01-02-2019
- Kadıköy Hasanpaşa’da kazı esnasında doğalgaz borusu patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
01.02.2019 15:14:02 TSI
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