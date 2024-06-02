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  4. Kadıköy Haydarpaşa'da korku dolu anlar! Batmak üzere olan teknedeki 10 kişi kurtarıldı

Kadıköy Haydarpaşa'da korku dolu anlar! Batmak üzere olan teknedeki 10 kişi kurtarıldı

02.06.2024 00:39
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Kadıköy Haydarpaşa'da korku dolu anlar yaşandı. Mendireğe çarparak batmak üzere olan teknedeki 10 kişi, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de olayla ilgili açıklama yaptı.

Kadıköy Haydarpaşa'da korku dolu anlar! Batmak üzere olan teknedeki 10 kişi kurtarıldı

Haydarpaşa açıklarında içerisinde 10 kişinin bulunduğu tekne, mendireğe oturdu. Batmaya başlayan teknenin içinde bulunanlar yardım çağrısında bulundu.

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Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri harekete geçti. Kısa sürede tekneye ulaşan ekipler, batmak üzere olan teknedekileri kurtardı.

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KIYI EMNİYETİ AÇIKLAMA YAPTI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknenin içinde bulunan 10 kazazede; TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızca kurtarılarak Harem Tahlisiye İstasyonumuz’da sağlık ekiplerine teslim edildi" denildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kadıköy haydarpaşa
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