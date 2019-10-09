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Kadıköy-Karaköy vapurundaki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

KARAKÖY-Kadıköy vapurunda kadınlara yönelik, "Israrlı cinsel tacizde" bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan Rıza E., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KARAKÖY-Kadıköy vapurunda kadınlara yönelik, "Israrlı cinsel tacizde" bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan Rıza E., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Rıza E., sorgusunda olay günü alkol aldığını belirterek, "Alkollü iken elim ayağım kendiliğinden oynuyor. Olay günü bacağım kaşınmaya başladı, ben de kaşıdım" dedi.
Önceki gün Karaköy-Kadıköy vapurunda kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile dün gözaltına alınan Rıza E., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sorgusunu yaptığı Rıza E.'yi, "Israrlı cinsel taciz" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

'ALKOLLÜ İKEN ELİM AYAĞIM KENDİLİĞİNDEN OYNUYOR'
Sorgusunda olay günü 4 bira içtiğini söyleyen Rıza E., "Sonra Karaköy-Kadıköy vapuruna binerek üst kata çıktım. Ben daha önce panik atak geçirmiştim. Alkollü iken elim ayağım kendiliğinden oynuyor. Olay günü bacağım kaşınmaya başladı, ben de kaşındım. Oradaki kişiler bana tepki gösterince alkolün de verdiği heyecanın etkisiyle olay yerinden ayrılıp vapurun lavabosuna gittim. Hatta montumu da orada unutmuşum. Kimseye karşı cinsel taciz eylemim olmadı. Art niyetim de yoktur" dedi.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ
2006 yılından 2012 yılına kadar psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Rıza E., "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.
Mahkeme, şüpheliye yüklenen suçun alt üst sınırını göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, şüphelinin yurt dışına çıkışını yasaklarken, haftada iki gün de polis merkezine giderek imza vermesine karar verdi.

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