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KADIKÖY-KARAKÖY VAPURUNDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI-Cengiz ÇOBAN, İstanbul DHA Kadıköy-Karaköy vapurunda görüntüleri bir kadın tarafından çekilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çağatay KENARLI-Cengiz ÇOBAN, İstanbul DHA
Kadıköy-Karaköy vapurunda görüntüleri bir kadın tarafından çekilen şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kadıköy'den Karaköy'e giden vapurda bir kişinin görüntülerinin görüntülerinin sosyal medya sitelerinde yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin 31 yaşındaki Rıza E. olduğunu tespit ederek Kocaeli Çayırova'da gözaltına aldırmıştı. Rıza E.'nin 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Rahatsız etme' suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

'TİKİM VAR' İDDİASI
Rıza E.'nin Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Rıza E., kendisinin alkollü olarak vapura bindiğini olayı hatırlamadığını ve tiki olduğu için yapmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Rıza E. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi
-Polis ekiplerine bindirilmesi

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