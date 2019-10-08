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KADIKÖY-KARAKÖY VAPURUNDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

                  Kadıköy-Karaköy vapurunda görüntüleri bir kadın tarafından çekilen şüpheli gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)
Kadıköy-Karaköy vapurunda görüntüleri bir kadın tarafından çekilen şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy'den Karaköy'e giden vapurda bir kişinin görüntülerinin sosyal medya sitelerinde yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri sosyal medyadaki görüntülerden şüphelinin 31 yaşındaki Rıza E. olduğunu tespit etti. Rıza E.'nin Kocaeli'de yaşadığını ve bir fabrikada çalıştığını tespit eden ekipler, durumu Kocaeli Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Rıza E. öğle saatlerinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalıştığı fabrikada gözaltına alındı. Rıza E.'nin 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Rahatsız etme' suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

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