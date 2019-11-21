Kadıköy Kaymakamı Özarslan'dan AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Özarslan, göreve yeni başlayan Coşkun'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kadıköy'de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi de veren Özarslan, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini vurguladı.

Coşkun da AA'nın İstanbul'daki çalışmaları ve kurumun 100. yıl vizyonu hakkında bilgi verdiği Özarslan'a, AA tarafından hazırlanan kitapları takdim etti.

