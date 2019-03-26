İSTANBUL (AA) - Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre T3 Kadıköy - Moda tramvay hattındaki seferler, hatta elektrik verilememesi nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

Metro İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tramvay hattının çarşı durağı ve Osmanağa Camisi yakınında çalışmalarını sürdürüyor.

Tamir çalışmalarının ardından hatta elektrik verilerek tekrar seferlere başlanacağı belirtildi.

