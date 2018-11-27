Kadıköy - Pendik hattında minibüsçü terörü... Sürücü gözaltına alındı!

Kadıköy istikametinde seyir halinde olan S.A (30) idaresindeki 34 M 2802 plakalı dolmuşta, yolcularla sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında sürücünün yolculara hakaret ettiği ve bir kadını tartakladığı öne sürüldü.

Tartaklandığını iddia eden yolculardan T.P.Ö (49), Kadıköy'deki Hasanpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek sürücüden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Hasanpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Şikayetçi kadın T.P.Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 08.30'da minibüse bindiğini ifade ederek, "Çok hızlı bir şekilde Kadıköy'e doğru ilerliyordu. Göztepe'yi geçtikten sonra sürücü, sigara yaktı. Yolcular buna itiraz etti.Daha sonra ticari bir taksiyi sıkıştırdı. Taksi sürücüsü kornaya basınca yine ani fren yaptı. Bazı yolcular 'panik butonuna basın' dedi. Sürücü kapıları kapatarak hızla taksinin peşinde bir süre daha gitti. Durduktan sonra iki üniversiteli öğrenci ve bir yolcuya 'Siz mi bastınız? Görürsünüz şimdi.' diyerek üzerlerine yürüdü. Herkes korkarak panik içerisinde aşağıya indik. Ben de işe gidecektim. Sürücü de aşağı inerek bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulunarak başıma vurdu ve hemen oradan uzaklaştı" dedi.

