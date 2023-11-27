Kadıköy Salı Pazarına nasıl gidilir? Kadıköy Salı Pazarı nerede?

Kadıköy Salı Pazarı, tarihi çok eski dönemlere uzanan ve haftanın iki günü insanların hem yiyecek hem de giysi gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan bir pazar alanıdır. Bu pazar alanı eski zamanlarda piknik yeri ve kültürel faaliyetler için kullanılırken sonrasında pazar yerine de dönüştürülmüştür. Tarihi dokusundan hiçbir şey kaybetmeyen Kadıköy Salı Pazarı’na ulaşım da son derece rahattır. İstanbul’un her noktasından buraya aktarmalı ya da aktarmasız olarak ulaşım imkânı bulunur.

Kadıköy Salı Pazarı nerede?

Kadıköy Salı Pazarı, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Kadıköy ilçesinde yer almaktadır. Önceki zamanlarda ilçenin Kuşdili Caddesi üzerinde kurulan pazar alanı, sonrasında belediye tarafından Fikirtepe tarafına Hasanpaşa Uzunçayır Caddesi üzerine taşınmıştır. Günümüzde bu cadde üzerinde hizmet veren pazarın ismi Salı Pazarı olmasına rağmen hem Salı hem de Cuma günleri kurulmaktadır. Pazar yerinde sebze, meyve gibi ürünlerinin yanı sıra giysi, çanta, takı, kozmetik gibi ürünleri de bulmak mümkündür. Kadıköy’de çok eski zamanlardan beri kurulan bu pazara ilgi bir hayli büyüktür.

Kadıköy Salı Pazarına nasıl gidilir?

Kadıköy Salı Pazarı’na ulaşımda birden fazla seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler arasında metro, metrobüs, minibüs, marmaray, otobüs gibi ulaşım alternatifleri yer almaktadır. Pazarın kurulduğu bölgeye ulaşımda öncelikli olarak Kadıköy ilçesine varış sağlanması gerekir. Metrobüsle gelmek isteyen kişiler, metrobüse bindikten sonra Uzunçayır durağında inip biraz yürüyerek pazar alanına ulaşım sağlayabilir.

Minibüs seçeneğini tercih edenler, Kadıköy-Pendik arası sefer yapan C50 nolu minibüslere ya da Ataşehir-Taksim arası sefer yapan D61 nolu minibüslere binebilir. Metro ile gelecek olanlar da M4 metro hattını tercih edebilir. Otobüslerle gelmek isteyenlerin ise tercih edebileceği otobüs hatları genel olarak şunlardır:

Bostancı-Taksim arası sefer yapan 129T nolu otobüs hattı,

Dereseki/Beykoz-Kadıköy arası sefer yapan 15BK nolu otobüs hattı,

Şifa Mahallesi-Kadıköy arası sefer yapan 130Ş nolu otobüs hattı,

Ferhatpaşa-Kadıköy arası sefer yapan 19T nolu otobüs hattı,

Pendik-Üsküdar arası sefer yapan 16A nolu otobüs hattı,

Pendik-Mecidiyeköy arası sefer yapan 251 nolu otobüs hattı,

Yenidoğan-Ataşehir arası sefer yapan 19EK nolu otobüs hatları ile pazarın bulunduğu bölgeye ulaşım sağlanabilir.

Marmaray ile Kadıköy Salı Pazarına nasıl gidilir?

Marmaray ulaşım hattı birçok kişinin bir yerden bir yere daha hızlı gitmek için tercih ettiği ulaşım araçlarından biridir. Marmaray’la Kadıköy Salı Pazarı’nın kurulduğu bölgeye kolay bir şekilde gidilebilir. Bunun için marmaraya bindikten sonra Göztepe durağında inilmesi gerekir. Bu duraktan sonra kısa bir süre yürüyerek, pazar alanına gidilebilir.

Kadıköy Salı Pazarına gitmek için hangi durakta inilir?

Kadıköy Salı Pazarı, kültürel değerleri yansıtan ve tarihi dokusundan hiçbir kayıp vermeyen en eski pazar alanlarından biri olarak karşımıza çıkar. Kurulduğu günlerde bir hayli kalabalık olan bu pazarda ihtiyaç duyulan her şeyi bulabilmek mümkündür. Bu pazar alanına ulaşımda inilmesi gereken durak ise Uzunçayır durağı olarak bilinir.





