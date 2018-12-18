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Kadıköy'ün sembollerinden olan Avanak Avni heykeli çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 07:17 | Son Güncelleme

Ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden biri olan Avanak Avni'nin Kadıköy'de bulunan heykeli çalındı.

Kadıköy'ün sembollerinden olan Avanak Avni heykeli çalındı

Olay, Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi’nde geçen perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Avanak Avni’nin heykeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce balyozla kırılarak çalındı.

Heykelin çalındığını fark eden belediye görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, heykelin bulunduğu yerde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alırken olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

"GÖZLERİMLE ŞAHİT OLDUM"

Çalınan heykelin yakınında bulunun esnaf Yavuz Demir, “Geçtiğimiz Perşembe günü olmuş bu olay, biz de burada esnafız zaten. Bunu yapan büyük ihtimalle geri dönüşümcüler değerli bir maden olduğunu veya demir yığını olduğunu düşünüp, satmak için çaldılar. Diğer heykeli de götürürlerdi biraz hafif olsaydı. Çok ağırdı ki, götüremediler. Küçükten yana şanslarını denediler. Geçtiğimiz günlerde arka sokakta gözlerimle şahit oldum. Paket servisine giderken, mazgalları söküp arabalarına yükleyip götürdüklerini gördüm. Benim engellememle beraber toplayıp geri getirdiler, yerine bile takmadılar. Belediye ekiplerine haber verdim. Gece 05.00 gibi belediye ekipleri geldi. Aldıkları şeyleri geri taktılar. Bütün sokakları kontrol ettiler. Mazgal kapakları birçok yerde eksikti. Bu meydana güvercinlerle beraber güzel bir hava veriyordu. En azından belediye ekipleri çalınan heykelin yenisini getirsinler ya da yenisini yapsınlar.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
avanak avni kadıköy Oğuz Aral

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
vah vaaaahhhh çok önemli bişi çalmışlar nolacak şimdi kadıköylüler perişan oldular hayatları mahfolduuuu . yaşayamaz olacaklar zavallılar.
cadde ortasında görüntü kirliliği iyi olmuş tabi hırsızlığı kabul etmiyorum
Heryerde mobese var. onlardaki görüntülere kimse bakmıyormu
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