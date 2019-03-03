Kadıköy-Uzunçayır Kavşağı’nda çelik kirişlerin montajına başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kadıköy Uzunçayır Kavşağı’nda yaptığı viyadük inşaatında çelik kirişlerin montajına başlandı. D-100 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dönen kavşak kolunda yapılan çalışma nedeniyle, trafik Göztepe Kavşağı’ndan veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesindeki trafiği rahatlatmak amacıyla Uzunçayır Kavşağı’nda viyadük inşaatına hızla devam ediyor. Bu kapsamında viyadük ayaklarının yüzde 70’i tamamlandı. Viyadüğe çelik kirişlerin monte edilmesine başlandı. Bu nedenle, Uzunçayır Kavşağı mevkisinde, D-100 karayolu Harem-Ankara istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dönen kavşak kolu 02.03.2019’da 23.30 ile 03.03.2019’da 06.00 saatleri arasında (bu gece) trafiğe kapatıldı. Sürücülerin 23.30 ile 06.00 saatleri arasında Uzunçayır Kavşağı yerine Göztepe Kavşağı’nı kullanmaları gerekiyor.

