HABER

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:28 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de çöp konteynerında bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayetin ardından yakalanan Fahrettin Öztürk'ün, "Onun arkasından giderek abdest alırken ona doğru ateş ettim. Vurularak yere düştü" dediği öğrenildi. Şüpheliye, motosikletçi arkadaşlarının kendi aralarında oluşturdukları sözde tüzük gereği sorgusuz sualsiz yardım ettiklerini söyledikleri belirlendi.

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Kadıköy'de kağıt toplayıcıları tarafından bir çuval içinde iki bacak bulunarak polise ihbar edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri başlattıkları soruşturmada olayın faillerini aynı gün içinde yakalamıştı. Cesedin bacaklarının konduğu çuvaldaki kargo etiketindeki bilgiler kullanılarak tespit edilip yakalanan amcasını öldürüp parçalara ayıran Fahrettin Öztürk'ün traktör parçası alacaklarını söyleyen ve kendilerini iş adamı olarak tanıtan polisler tarafından yakalandı. Polisin o sırada iş yerinde olmayan Fahrettin Öztürk'ü "çok miktarda traktör parçası alacağız" diyerek işyerine çağırdığı, soğukkanlılıkla onlara parça satmaya çalışan şüpheliyi bir süre sonra gözaltına aldıkları öğrenildi.

"BABAMA HAKARET ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ"

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan soruşturma sonucu 2015 yılında babası beyin kanaması geçirerek felç olmasının ardından onun yerine amcası Rıfat Rıza Öztürk'le çalışmaya başlayan Fahrettin Öztürk'ün uzun süredir amcasıyla motosikletle ilgili yaptığı harcamalar yüzünden tartıştığı öğrenildi. Olay günü saat 19.20 sıralarında yine aynı sebeple tartıştıklarını söyleyen Fahrettin Öztürk'ün, "Amcam bana sürekli çok para harcadığımı söylüyordu. Bu nedenle ona kin besliyordum. Olay günü bana 'Babanda senin gibi yattığı yerden para kazanıyordu diye bağırdı" dediği kaydedildi.

Amcasının bu bağırmanın ardından abdest almaya gittiğini anlatan Fahrettin Öztürk'ün, "Onun arkasından giderek abdest alırken ona doğru ateş ettim. Vurularak yere düştü" dediği öğrenildi.

"MOTOSİKLETÇİLER ARASINDAKİ TÜZÜK NEDENİYLE BANA YARDIM ETTİLER"

Fahrettin Öztürk'ün ifadesinde "Motosiklet dünyasında aramızda yazılmayan bir tüzük vardır. Her durumda sorgusuz sualsiz birbirimize yardım ederiz. Bu tüzükten bahsederek arkadaşım Ferhat Y. aradım. Bana yardım etmesini istedim. O da yanıma geldi. O gelene kadar cesedi büyük ölçüde satır ve bıçak yardımıyla parçalamıştım. O da gelince yardım etti. Ceset parçalarını naylon torbalara koyarak bavula yerleştirdik" dediği kaydedildi.

"CESET PARÇALARINI AŞÇI VE GARSONLA BİRLİKTE ATTIK"

Daha sonra cesedin gövde bölümünü Sarıyer, Uskumruköy mevkiinde attıklarını anlatan Fahrettin Öztürk'ün "Daha sonra kafeteryaya geldik. Burada Ferhat'ın yanında bulunan aşçı ve garsonla birlikte parçaları kutuya, poşete ve çuvala koyduk. Ferhat kafede kaldı. Biz garson ve ahçıyla birlikte ceset parçalarını çöpe attık" dediği öğrenildi. (DHA)

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
78 yaşındaki hasta askeri helikopterle kurtarıldı78 yaşındaki hasta askeri helikopterle kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MPT-55K ile atış yaptıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MPT-55K ile atış yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy vahşet çöp konteyneri cinayet

En Çok Okunan Haberler

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Vatandaşlıktan çıkarıldı

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Vatandaşlıktan çıkarıldı

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Motorcular arasında sorgusuz,sualsiz anlaşma ne demek?Siz çetemisiniz,mafyamısınız?Yardım eden arkadaşın ceset parçalarını göre göre sana yardım ettiyse sadece kanuni değil insanlık suçu işlemiştir.Ayrıca size yardım eden ahçı ile garsonda mı bu sorgusuz,sualsiz anlaşmaya dahil?
olaya karışan gerizekalılar oy kullanıyor bu memlekette. onu geçtim çocuk yetiştiriyorlar bu halleriyle.
İDAM GERİ GELSİN KİM CAN ALIYORSA CANIYLA ÖDEMELİ KİM TECAVÜZ EDİYORSA İDAM EDİLMELİ ASILMALI İDAM GERİ GELSİN AVRUPA BİRLİĞİ MASAL ALMAZLAR KENDİ KANUNLARIMIZI KOYALIM İDAM BAŞTA KESİN KANITLI İSPATLI SUÇLARDA İDAM OLMALI CAN ALAN CANINI VERSİN KANIYLA KISASA KISAS CENGİZ YASASI
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi öldürdü

Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi! Yaralılar var

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi!

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.