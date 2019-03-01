Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Kadıköy'de kağıt toplayıcıları tarafından bir çuval içinde iki bacak bulunarak polise ihbar edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri başlattıkları soruşturmada olayın faillerini aynı gün içinde yakalamıştı. Cesedin bacaklarının konduğu çuvaldaki kargo etiketindeki bilgiler kullanılarak tespit edilip yakalanan amcasını öldürüp parçalara ayıran Fahrettin Öztürk'ün traktör parçası alacaklarını söyleyen ve kendilerini iş adamı olarak tanıtan polisler tarafından yakalandı. Polisin o sırada iş yerinde olmayan Fahrettin Öztürk'ü "çok miktarda traktör parçası alacağız" diyerek işyerine çağırdığı, soğukkanlılıkla onlara parça satmaya çalışan şüpheliyi bir süre sonra gözaltına aldıkları öğrenildi.

"BABAMA HAKARET ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ"

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan soruşturma sonucu 2015 yılında babası beyin kanaması geçirerek felç olmasının ardından onun yerine amcası Rıfat Rıza Öztürk'le çalışmaya başlayan Fahrettin Öztürk'ün uzun süredir amcasıyla motosikletle ilgili yaptığı harcamalar yüzünden tartıştığı öğrenildi. Olay günü saat 19.20 sıralarında yine aynı sebeple tartıştıklarını söyleyen Fahrettin Öztürk'ün, "Amcam bana sürekli çok para harcadığımı söylüyordu. Bu nedenle ona kin besliyordum. Olay günü bana 'Babanda senin gibi yattığı yerden para kazanıyordu diye bağırdı" dediği kaydedildi.