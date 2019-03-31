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Kadıköy ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga: 1 kişi bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 13:40 | Son Güncelleme

KADIKÖY ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga çıktı.

Kadıköy ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga: 1 kişi bıçaklandı

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga çıktı. Kadıköy'deki kavgada 1 kişi bıçaklandı
Kadıköy Nihat Işık İlköğretim Okulu'nda iki muhtar adayının yakınlarından oluşan yaklaşık 15 kişi okulun koridorlarında kavga etti. Polisin müdahalesiyle gruplar dışarıya çıkarıldı. Gruplar okul önünde de kavga etti. Kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan bıçaklanan kişinin yakınları silahla ateş açtı. Silahlı kişiye polis müdahale ederek gözaltına aldı. Polis, kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ESENYURT'TA 7 GÖZALTI
Esenyurt'ta Güzelyurt Ali Çelebi Ortaokulu'nda da muhtar adayları arasındaki kavga çıktı. Kavgaya polis müdahale etti. Birbirine giren iki gruptan 7 kişi gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga: 1 kişi bıçaklandıKadıköy ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga: 1 kişi bıçaklandıKadıköy ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga: 1 kişi bıçaklandıKadıköy ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga: 1 kişi bıçaklandı

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