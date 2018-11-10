İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Kadıköy ve Maltepe sahillerinde "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu.

Kadıköy Belediyesi ile Maltepe Belediyesi'nin ayrı ayrı düzenlediği organizasyonlara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Orduevi'nden Bostancı'ya, oradan da Maltepe Sahili'ne kadar uzanan saygı zinciri 10 kilometreyi buldu.

Anmaya, saygı zincirinde yer alan vatandaşların yanı sıra Türk bayrakları ile donatılmış teknelerde bulunan vatandaşlar ile denizde bulunan sörf ve yelken sporcuları da katıldı.

Etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında Caddebostan ve Küçükyalı Sahili'nde denizden çıkan dalgıçlar Atatürk posterleri ve Türk bayrakları açtı.

- Silivri'deki anma töreni

Bu arada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Silivri'deki Atatürk Anıtı önünde de tören düzenlendi.

Törene, İlçe kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ile siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda da anma programı gerçekleştirildi.

