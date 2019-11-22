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Kadıköy ve Sancaktepe'de kaçak tütün denetimi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:28 | Son Güncelleme

  KADIKÖY ve Sancaktepe'de polis ekipleri kaçak sigara ve tütün satışına yönelik denetim yaptı.

Ali ABLAY/ İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY ve Sancaktepe'de polis ekipleri kaçak sigara ve tütün satışına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde onlarca kilo kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişi serbest kalırken, denetim yapılan 21 dükkandan 4'ü mühürlendi.

Kadıköy'de 18 Kasım'da 10.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen "Duman 8" adı verilen uygulama kapsamında 16 dükkanda yapılan denetimlerde kaçak 1400 adet satışa hazır sigara , 67 kilo 337 gram tütün, 117 pakette toplam 18 kilo 300 gram nargile tütünü, 88 paket halinde 765 adet puro, 23 kaçak sigara, 900 miligram elektronik sigara likiti, 40 elektronik sigara katı likiti ele geçirildi.

Sancaktepe'de 5 dükkanda yapılan denetimde ise 70 kilo 80 gram açık tütün, 44 paket nargile tütünü, 291 sarılmış sigara, 200'lük kutu içerisine konmuş hazır 64 paket sigara ele geçirildi. Denetimlerde ruhsatsız olduğu belirlenen 4 dükkan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Denetimler sırasında gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

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