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Kadıköy'de 1 kişinin öldüğü yangının sanığına müebbet hapis

03.11.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de bir dairede çıkartılan ve Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada tutuklu sanığa müebbet hapis cezası verildi.

İSTANBUL (AA) - Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Mahmut Sağır, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Tutuksuz sanık Burak Kaya'nın SEGBİS ile Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlandığı duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Heyet, geçen celsedeki mütalaanın açıklanmasının ardından sanıklara söz verdi.

Tutuksuz sanık Kaya, mütalaaya bir diyeceğinin olmadığını beyan etti.

Tutuklu sanık Sağır ise sanık Kaya'nın beyanlarının tamamen kurmaca olduğunu ve suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini talep etti.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mahmut Sağır'ı, "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığın "mala zarar verme" ve "genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlarının, mahkumiyet kurulan "olası kastla öldürme" kapsamında bulunduğuna hükmederek, bu suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Heyet, diğer sanık Burak Kaya'nın "olası kastla öldürme", "mala zarar verme" ve "genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlarından beraatine hükmetti.

OLAY

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran 2021'de Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokağı'ndaki 4 katlı binanın birinci katında çıkan ve Yusuf Can Döğüşçü'nün yaşamını yitirdiği yangının kundaklama sonucu çıktığını belirlemiş, bir dönem bu adreste kalan Mahmut Sağır'ı Ümraniye'de gözaltına almıştı.

Cezaevinden çıktıktan sonra söz konusu adreste kalmak isteyen, buna izin verilmeyince battaniye yakarak olay yerinden ayrıldığı tespit edilen Sağır, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

İddianamede, gayriresmi apart olarak kullanılan dairede meydana gelen yangının sanıklar Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın birlikte kaldıkları odadan başladığı kaydedilmişti.

Sanıklar Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın kaldıkları odadan ayrılmadan önce eşyaları tutuşturmak suretiyle bilerek yangın çıkarttıkları ve akabinde aparttan ayrıldıkları ifade edilen iddianamede, iki sanığın "yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme" suçundan müebbet, "yakarak mala zarar verme" ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından da ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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