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  4. Kadıköy’de 100 yıllık ağaç kesim gerginliği

Kadıköy’de 100 yıllık ağaç kesim gerginliği

06.02.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de inşaat alanındaki fıstık çamı ağacının kesilmesine mahalleli tepki gösterdi.

Kadıköy’de inşaat alanındaki fıstık çamı ağacının kesilmesine mahalleli tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin tepkisinin ardından ağacı kesenler hızla kaçarken o anlar kameraya yansıdı.
Olay, Caddebostan Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan bir bina depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Arsanın çevresi güvenlik amaçlı demir bariyerlerle çevrildi. İnşaat çalışanları olduğu öne sürülen kişiler arsa içerisinde bulunan 100 yıllık fıstık ağacını kesti. Şahısların fıstık ağacını keserek kaçması görüntülere yansıdı. Mahalle sakini duruma tepki gösterdi.

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