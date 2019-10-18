HABER

Kadıköy’de 11 katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 22:31 | Son Güncelleme

Kadıköy Caddebostan’da 11 katlı binanın 7.

Kadıköy Caddebostan’da 11 katlı binanın 7. katında yangın çıktı. Bina sakinleri itfaiye tarafından tahliye edilirken 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Kadıköy, Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi’nde bulunan 11 katlı bir binanın 7’inci katındaki dairede yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yangında dumandan etkilenen 5 kişinin ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı. Ardından yaralılar kontrolleri yapılmak üzere çevre hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile 7. kattaki yangına müdahale etti. itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken binadan tahliye edilen vatandaşların bina önündeki bekleyişi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojilerBurun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojiler
MSB'den 'kimyasal silah' açıklamasıMSB'den 'kimyasal silah' açıklaması
Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlara 3 tutuklamaBarış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlara 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme!

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.