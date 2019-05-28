Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayan sanığın akıl sağlığı yerinde olduğu tespit edildi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de 8 ay önce sokakta rastgele 11 kişiyi bıçakladığı iddia edilen Ali Kardaş'ın yargılandığı davada mütalaa verildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen sanık Kardaş'ın, mütalaada 50 yıl 9 aydan, 92 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Kardaş ise "Özür diliyorum" dedi.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLDUĞU BELİRTİLDİ

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Kardaş katıldı. Olayda yaralananlardan Mehmet Emin Parlak da 'müşteki' sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Mahmut Çelebi, mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, sanık Ali Kardaş'ın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğinin belirtildiğini açıkladı.

YARALANAN MÜŞTEKİ: SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM

Söz verilen müşteki Mehmet Emin Parlak da olayın meydana geldiği kasap dükkanının yanında balıkçı olarak çalıştığını belirterek şunları söyledi: Sanık dükkandan koşarak çıktı. Bana doğru döndü. Bıçakla koluma ve karın boşluğuma vurdu. Ben yaralandım. Bana karşı herhangi bir şey söylemedi. Daha sonra koşmaya devam etti. Kasaptan çıkan arkadaşı kovalamaya devam etti. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ederim" dedi.