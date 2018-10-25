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Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:38 | Son Güncelleme

Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bıçakla saldırarak 4'ü ağır 11 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinni, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 22 Ekim'de bıçakla insanlara saldırarak 4'ü ağır 11 kişinin yaralanmasına neden olan ve polis ekiplerince ayağı kırık vaziyette yakalanan şüpheli Ali K, hastanedeki tedavisinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Ali K, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Şüpheli Ali K'nın, hakimlikteki sorgusunda olay esnasında sarhoş olduğunu, daha önceden bir tantuni dükkanından aldığı bıçakla olayı gerçekleştirdiğini ve tam olarak hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Adalet Sarayı bıçakla saldırı kadıköy

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