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KADIKÖY'DE 11 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:57 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ/İstanbul DHA Kadıköy'de üç gün önce önüne geleni rast gele bıçaklayarak 4'ü ağır 11 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Ali Kardaş, “Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.  Savcılık sorgusunda olayı hatırlamadığını söyleyen Ali Kardaş, mahkemede bir lokantadan aldığı bıçakla olayı gerçekleştirdiğini belirterek pişman olduğunu söyledi.  Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde üç gün önce önüne geleni rast gele bıçaklayarak 4'ü ağır 11 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Ali Kardaş, olayın ardından D-100 Karayolu üzerinde bacağı yaralı olarak yakalandı.  Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Ali Kardaş,  bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.  OLAYI HATIRLAMADI Savcılık sorgusunda olayı hatırlamadığını söyleyen Ali Kardaş, “Bana isnat edilen eylem nedeniyle pişmanım" dedi.  Savcı Ali Kardaş'ı, “Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.  Mahkemedeki sorgusunda tantuni yediği yerden aldığı bıçakla eylemi gerçekleştirdiğini belirten Ali Kardaş, “Bu olay esnasında sarhoştum, olayı tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

Yüksel KOÇ/İstanbul DHA
Kadıköy'de üç gün önce önüne geleni rast gele bıçaklayarak 4'ü ağır 11 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Ali Kardaş, “Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Savcılık sorgusunda olayı hatırlamadığını söyleyen Ali Kardaş, mahkemede bir lokantadan aldığı bıçakla olayı gerçekleştirdiğini belirterek pişman olduğunu söyledi.
Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde üç gün önce önüne geleni rast gele bıçaklayarak 4'ü ağır 11 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Ali Kardaş, olayın ardından D-100 Karayolu üzerinde bacağı yaralı olarak yakalandı.
Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Ali Kardaş, bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

OLAYI HATIRLAMADI
Savcılık sorgusunda olayı hatırlamadığını söyleyen Ali Kardaş, “Bana isnat edilen eylem nedeniyle pişmanım" dedi.
Savcı Ali Kardaş'ı, “Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Mahkemedeki sorgusunda tantuni yediği yerden aldığı bıçakla eylemi gerçekleştirdiğini belirten Ali Kardaş, “Bu olay esnasında sarhoştum, olayı tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

TUTUKLANDI
Mahkeme Ali Kardaş'ı, “Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Ali Kardaş'ın aynı gün Bolvadın Açık Ceza infaz Kurumu'ndan firar ettiği öğrenildi.

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler

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