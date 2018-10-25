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Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 22:54 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de üç gün önce önüne geleni rast gele bıçaklayarak 4'ü ağır 11 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Ali Kardaş, “Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de üç gün önce önüne geleni rast gele bıçaklayarak 4'ü ağır 11 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Ali Kardaş, “Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Savcılık sorgusunda olayı hatırlamadığını söyleyen Ali Kardaş, mahkemede bir lokantadan aldığı bıçakla olayı gerçekleştirdiğini belirterek pişman olduğunu söyledi. Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde üç gün önce önüne geleni rast gele bıçaklayarak 4'ü ağır 11 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Ali Kardaş, olayın ardından D-100 Karayolu üzerinde bacağı yaralı olarak yakalandı. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Ali Kardaş, bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. OLAYI HATIRLAMADI Savcılık sorgusunda olayı hatırlamadığını söyleyen Ali Kardaş, “Bana isnat edilen eylem nedeniyle pişmanım" dedi. Savcı Ali Kardaş'ı, “Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusunda tantuni yediği yerden aldığı bıçakla eylemi gerçekleştirdiğini belirten Ali Kardaş, “Bu olay esnasında sarhoştum, olayı tam olarak hatırlamıyorum" dedi. TUTUKLANDI Mahkeme Ali Kardaş'ı, “Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ali Kardaş'ın aynı gün Bolvadın Açık Ceza infaz Kurumu'ndan firar ettiği öğrenildi.

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