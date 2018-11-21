Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayan şüpheliye iddianame

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bıçakla saldırarak 5'i ağır 11 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, 165 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali K'nın olay tarihinde Kadıköy İnönü Caddesinde bulunan bir kasaba gelerek, iş yeri sahibi A.Y'ye amcasının oğlunun telefon numarasını sorduğu anlatıldı.

Şüpheli Ali K'nın, söz konusu numaranın kendisinde olmadığını söylemesi üzerine iş yeri sahibi A.Y'yi karın bölgesinden bıçakladığı aktarılan iddianamede, şüphelinin akabinde aynı iş yerinin diğer sahibi olan M.Y'yi de göğüs bölgesinden bıçakladığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin daha sonra söz konusu iş yerine alışverişe gelen T.A'yı boyun bölgesinden bıçaklayarak dışarı çıktığı, cadde üzerinde elinde bıçakla yürürken tesadüf eseri yanından geçen A.Ö'yü karnından, H.S'yi bir kez kolundan, iki kez de göğüs kısmından, Ş.P'yi de karnından bıçakladığı anlatıldı.

Bu sırada yaralananları görerek tepki gösteren A.Ö'ye de bıçak sallayarak göz ve şakak kısmından yaralayan şüpheli Ali K'nın, daha sonra yoldan geçmekte olan M.E.P'nin kalbine doğru birden fazla kez bıçak salladığı aktarılan iddianamede, M.E.P'nin kendisini koluyla koruması nedeniyle bıçak darbelerinin koluna isabet ettiği belirtildi.