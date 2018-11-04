HABER

KADIKÖY'DE 15 KATLI BİNADA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 02:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kadıköy'de 15 katlı binanın 4.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de 15 katlı binanın 4. katından çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi, Yangın, Caddebostan Mahallesi Kadir Ağa Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Henüz yeni yapılan 15 katlı binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı yere merdiven yardımıyla ulaştı. Dairenin camlarını kıran itfaiye erleri yangına tazyikli su ile müdahale ederek yangını söndürdü. İçeriyi yoğun duman kapladığı görülürken itfaiye ekipleri dumanı bir süre tahliye etme çalışması yaptı. Polis ekipleri yangın yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangını gören bina sakinleri ve çevrede oturan vatandaşlar da panik yaşadı. Dairede yaşayan iki kişinin sağlık ekipleri tarafından müdahale yapılarak sağlık ekiplerince İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastenesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

'TELEVİZYON TÜPÜ PATLADI' İDDİASI
Binanda yaşayan Arif Halit Güler "Evde oturuyorduk bir anda elektrikler kesildi. Kapıyı açtık. Kooridorlar duman içerisindeydi. Yangın merdiven kapısını açarak oradan aşağa indik. Aşağa inip beşinci katının yangını gördük. Binanın içerisinde çok duman vardı. Neden çıktığını bilemiyorum ama televizyon tüpü patladığını söylediler. Dairede iki yaşlı kadın yaşadığını biliyorum" diye konuştu

Görüntü Dökümü (ÖZEL)
----------------------------------
-Daireden çıkan dumanlar
-Dairede yaşayan sağlık ekipleri tarafından müdahale
-itfaiye ekiplerin çalışması
-Çevredeki insanların panik yaratması
-Dairenin camları itfaiye erleri tarafından kırılması
-İtfaiye eri tazikli su ile müdahalesi
-Binanda yaşayanla röp.
-Genel ve detaylar

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Dünya alimleri İstanbul'da buluştuDünya alimleri İstanbul'da buluştu
Beykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBeykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

İlginizi Çekebilir

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden acı haber: Asker, korucuyu şehit etti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden acı haber: Asker, korucuyu şehit etti

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

İstanbul'da kablolu paket alarmı!

İstanbul'da kablolu paket alarmı!

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.