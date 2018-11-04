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Kadıköy'de 15 katlı binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 09:06 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de 15 katlı binanın 4.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de 15 katlı binanın 4. katından çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi, Yangın, Caddebostan Mahallesi Kadir Ağa Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Henüz yeni yapılan 15 katlı binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı yere merdiven yardımıyla ulaştı. Dairenin camlarını kıran itfaiye erleri yangına tazyikli su ile müdahale ederek yangını söndürdü. İçeriyi yoğun duman kapladığı görülürken itfaiye ekipleri dumanı bir süre tahliye etme çalışması yaptı. Polis ekipleri yangın yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangını gören bina sakinleri ve çevrede oturan vatandaşlar da panik yaşadı. Dairede yaşayan iki kişinin sağlık ekipleri tarafından müdahale yapılarak sağlık ekiplerince İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastenesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. 'TELEVİZYON TÜPÜ PATLADI' İDDİASI Binanda yaşayan Arif Halit Güler "Evde oturuyorduk bir anda elektrikler kesildi. Kapıyı açtık. Kooridorlar duman içerisindeydi. Yangın merdiven kapısını açarak oradan aşağa indik. Aşağa inip beşinci katının yangını gördük. Binanın içerisinde çok duman vardı. Neden çıktığını bilemiyorum ama televizyon tüpü patladığını söylediler. Dairede iki yaşlı kadın yaşadığını biliyorum" diye konuştu.

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