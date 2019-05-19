Kadıköy’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İSTANBUL, (DHA)-KADIKÖY’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı. Kutlamalar kapsamında, Suadiye ışıklardan Bağdat Caddesi'ne yürüyüş gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında binlerce vatandaş Bağdat Caddesi'nde buluştu. Coşkulu kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla Kadıköy sokaklarını kırmızıya boyadı. Suadiye ışıklarda başlayan yürüyüş Bağdat Caddesi'nde son buldu. Yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, eşi Rojvan Odabaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGIYLA ANIYORUM”

Yürüyüşe katılan ve bugünün çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Evren Alıcı, “Bu günün önemini hissettirecek güzel bir etkinlik olacağını tahmin ediyorum. 100 yıl evvel bu yolculuğa çıkan önemli insanların özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum. Bu bizim özümüz. Özümüzü de ailemize aktarmalıyız. Çocuğumu da bununla yetiştiriyorum” dedi.

“GENÇLERİN ÖNÜ AÇILSIN DİYE BİZLER HER TÜRLÜ MÜCADELEYE VARIZ”

Yürüyüşe katıldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Zeynep Durmaz, “35 yıl bir fiil izinde yürüdüğüm Türkan Saylan için gurur duyuyorum. Belki biraz daha konuşursam ağlayacağım. Ülkemizin birlik, beraberlik ve demokrasiye ihtiyacı var. Siz gençlerin önü açılsın diye bizler her türlü mücadeleye varız ve hep de var olacağız. Çünkü bizler Atatürk’ün evlatlarıyız” ifadelerini kullandı.