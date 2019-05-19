HABER

Kadıköy’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 19:52 | Son Güncelleme

KADIKÖY’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı.

Kadıköy’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İSTANBUL, (DHA)-KADIKÖY’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı. Kutlamalar kapsamında, Suadiye ışıklardan Bağdat Caddesi'ne yürüyüş gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında binlerce vatandaş Bağdat Caddesi'nde buluştu. Coşkulu kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla Kadıköy sokaklarını kırmızıya boyadı. Suadiye ışıklarda başlayan yürüyüş Bağdat Caddesi'nde son buldu. Yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, eşi Rojvan Odabaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGIYLA ANIYORUM”

Yürüyüşe katılan ve bugünün çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Evren Alıcı, “Bu günün önemini hissettirecek güzel bir etkinlik olacağını tahmin ediyorum. 100 yıl evvel bu yolculuğa çıkan önemli insanların özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum. Bu bizim özümüz. Özümüzü de ailemize aktarmalıyız. Çocuğumu da bununla yetiştiriyorum” dedi.

“GENÇLERİN ÖNÜ AÇILSIN DİYE BİZLER HER TÜRLÜ MÜCADELEYE VARIZ”
Yürüyüşe katıldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Zeynep Durmaz, “35 yıl bir fiil izinde yürüdüğüm Türkan Saylan için gurur duyuyorum. Belki biraz daha konuşursam ağlayacağım. Ülkemizin birlik, beraberlik ve demokrasiye ihtiyacı var. Siz gençlerin önü açılsın diye bizler her türlü mücadeleye varız ve hep de var olacağız. Çünkü bizler Atatürk’ün evlatlarıyız” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandıKadıköy’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandıKadıköy’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandıKadıköy’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdüMotosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurduKuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.