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  4. Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavga

Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, bir restoranın otoparkında müşterilerle valeler arasında yaşanan olayla ilgili keşif yaptı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 2 yıl önce meydana gelen ve Murat Oğuzorhan ile Emre Ağdaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti olay yerinde keşif yaptı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı keşfe, mahkeme heyetinin yanı sıra davanın sanıklarıyla avukatları ve olayın görgü tanıkları katıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de keşifte hazır bulundu.

Sanık ve tanıklar olayın nasıl gerçekleştiğini, kavganın yaşandığı lokanta ve sokakta göstererek anlatırken, hayatını kaybedenlerin yakınları sanıklara tepki gösterdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 Ocak 2018'de Caddebostan Mahallesi İskele Sokağı'ndaki bir restoranın otoparkında çıkan silahlı kavgada, Murat Oğuzorhan (34) ve Emre Ağdaş'ın (29) öldürüldüğü anlatılıyor.

Restorandaki doğum günü kutlaması sonrasında, organizasyona katılanlar ile valeler arasında araç çağırma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede, tartışma sırasında sanıklar Mertcan Güven ile Murat Keleşoğlu'nun doğum günü kutlaması için orada bulunan müşteki sanık Adnan Ayhan'a vurdukları, Ayhan'ın da restoranda vale olarak görev yapan müşteki Ali Gündüz'e vurduğu belirtiliyor.

İddianamede, tartışmanın bu şekilde kavgaya dönüşmesi üzerine, başka bir masada arkadaşlarıyla yemek yiyen Emre Ağdaş'ın gürültüyü duyarak dışarıya çıktığı, kalabalığa sanıklardan Hakan Ekşi ile Mehmet Halim Toprak'ın da katıldığı, daha sonra sanık Murat Keleşoğlu ve müşteki sanık Adnan Ayhan'ın arabalarına bindikleri sırada silah sesi duydukları kaydediliyor.

Kamera görüntülerinden yapılan tespitte ateş eden kişinin vale Mehmet Halim Toprak olduğu, ateş etmeden önce de yanında bulunan sanık Hakan Ekşi'nin ise ateş açmasını istediğinin taraflarca duyulduğu ifade edilen iddianamede, 2 sanığın daha sonra kaçtıkları aktarılıyor.

İddianamede, ateş açtığı belirlenen sanık Mehmet Halim Toprak'ın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, sanık Hakan Ekşi'nin de "kasten öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürmeye yardım etme" suçlarından müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, olaya karışan diğer sanıklar Merthan Güven, Murat Keleşoğlu ile müşteki sanık olarak yer alan Adnan Ayhan'ın da "kasten yaralama" suçundan 4 aydan birer yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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