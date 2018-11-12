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Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:43 | Son Güncelleme

İlk duruşmada tahliye edilen sanık Hakan Ekşi hakkında duruşma savcının itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de restoran çıkışında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin 5 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen sanık Hakan Ekşi hakkında itiraz üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8 Kasım'daki ilk duruşmasında, sanık Hakan Ekşi hakkında verilen tahliye kararına duruşma savcısı Hasan Ali Aydın itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Ekşi hakkındaki tahliye kararının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, Hakan Ekşi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

- Davanın geçmişi

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Kadıköy'de 7 Ocak'ta bir restoran çıkışında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 5 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Hakan Ekşi'nin tahliye edilmesine karar vermişti.

Mahkeme Başkanı Dursun Kaya ise "Sanık Hakan Ekşi'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin henüz yeterince toplanmamış olması nazara alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi görüşü ile çoğunluk görüşüne iştirak etmiyorum." diyerek karara şerh koymuştu.

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