Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya dava

İddianamede, tartışmanın bu şekilde kavgaya dönüşmesi üzerine, başka bir masada arkadaşlarıyla yemek yiyen Emre Ağdaş'ın gürültüyü duyarak dışarıya çıktığı, o kalabalığa şüphelilerden Hakan Ekşi ile Mehmet Halim Toprak'ın da katıldığı ve taraflar arasında sözlü tartışma yaşandığı kaydedildi.

Tartışma sırasında şüpheliler Mertcan Güven ile Murat Keleşoğlu'nun, doğum günü kutlaması için orada bulunan eski emniyet amiri olduğu belirtilen müşteki şüpheli A.A'ya vurdukları kaydedilen iddianamede, müşteki şüpheli A.A'nın da restoranda vale olarak görev yapan müşteki Ali Gündüz'e kafa attığı belirtildi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de bulunan bir restoranda yapılan doğum günü kutlaması sonrasında, organizasyona katılanlar ile valeler arasında araç çağırma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı anlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ocak'ta Caddebostan Mahallesi İskele Sokağı'ndaki bir restoranın otoparkında çıkan silahlı kavgada Murat Oğuz Orhan (34) ve Emre Ağdaş'ın (29) öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir restoran çıkışında iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen biri tutuklu 5 şüpheli hakkında dava açıldı.

Daha sonra şüpheli Murat Keleşoğlu ve müşteki şüpheli A.A'nın arabalarına bindikleri sırada silah sesi duydukları, kamera görüntülerinden yapılan tespitte ateş eden kişinin vale Mehmet Halim Toprak olduğunun tespit edildiği, ateş etmeden önce de yanında bulunan şüpheli Hakan Ekşi'nin ise "sık ulan" dediğinin taraflarca duyulduğu, 2 şüphelinin daha sonra kaçtıkları belirtildi.

İddianamede, olayda vücuduna 4 kurşun isabet eden Murat Oğuzorhan'ın olay yerinde öldüğü, olayı önlemeye ve tarafları ayırmaya çalışan Emre Ağdaş'ın da vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olaydan sonra şüpheli Hakan Ekşi ile Mehmet Halim Toprak'ın buluştukları anlatılan iddianamede, Ekşi'nin daha sonra teslim olduğu, şüpheli Toprak hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı ve halen yakalanamadığı bildirildi.

İddianamede, bu kapsamda ateş açtığı belirlenen şüpheli Mehmet Halim Toprak'ın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, şüpheli Hakan Ekşi'nin de "kasten öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürmeye yardım etme" suçlarından müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, olaya karışan diğer şüpheliler Merthan Güven, Murat Keleşoğlu ile müşteki şüpheli olarak yer alan eski emniyet mensubu A.A'nın da "kasten yaralama" suçundan 4 aydan birer yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.

