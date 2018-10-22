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Kadıköy’de 29 Ekim Meşalesi yakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 14:07 | Son Güncelleme

  - TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kadıköy’de Meşale Yakma Töreni düzenlendi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük değerlerini, düşünce zenginliğini hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Kadıköy’de 29 Ekim Meşalesi yakıldı

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kadıköy’de Meşale Yakma Töreni düzenlendi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük değerlerini, düşünce zenginliğini hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Kadıköy İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen Meşale Yakma Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan’ın yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Kadıköy’deki okulların katıldığı törene, Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu marşları ile renk kattı. Öğrenciler marşlara bayraklarıyla eşlik etti.

‘MUSTAFA KEMAL’İN DEĞERLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ’

Cumhuriyetin aydınlık ışığını temsil eden meşaleyi öğrencilerle birlikte yakan Nuhoğlu, “Cumhuriyet kolay kurulmadı.Geçen 95 yıllık süre içerisinde 80 milyonluk bir ülke olduk. Hep beraber bu gücü geleceğe taşımak bizim elimizde. Cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük değerlerini, düşünce zenginliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Hep birlikte aydınlık bir Türkiye için geleceğe yürüyeceğiz” dedi.

KADIKÖY’ÜN MAHALLELERİNDE BANDO COŞKUSU

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu ile hafta boyunca Kadıköy’ün sokaklarında olacak. Hafta sonunda Bahariye ve Bağdat Caddelerinde gerçekleşen bayrak dağıtımı ve bando ile başlayan etkinlikler, Osmanağa, Caferağa, Suadiye, Caddebostan, Hasanpaşa, Koşuyolu, Acıbadem, Merdivenköy, Dumlupınar, Zühtüpaşa Mahallesi gibi pek çok noktada devam edecek.

BAĞDAT CADDESİ’NDE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Kadıköy Belediyesi etkinliklerine 27 Ekim Cumartesi akşamı 20.00’de Kadıköy Belediye Binası Bahçesi’nde Oda Orkestrası konserinin ardından sahne alacak Mehmet Erdem Konseri ile devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını ise Bağdat Caddesi’ndeki 'Cumhuriyet Yürüyüşü' oluşturuyor. Yüzbinler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 29 Ekim Pazartesi akşamı Bağdat Caddesi’nde buluşacak. Geleneksel Cumhuriyet yürüyüşü, her zaman olduğu gibi Suadiye Işıklar’da saat 19.00’da başlayacak.

Kadıköy’de 29 Ekim Meşalesi yakıldıKadıköy’de 29 Ekim Meşalesi yakıldıKadıköy’de 29 Ekim Meşalesi yakıldıKadıköy’de 29 Ekim Meşalesi yakıldı

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