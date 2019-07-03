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Kadıköy’de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

Kadıköy’de 4 katlı bir binanın 4.

Kadıköy’de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi

Kadıköy’de 4 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı görülürken bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın havadan görüntülendi.
Kadıköy Fenerbahçe Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlenirken, dumandan etkilenen bir itfaiye erine olay yerindeki ambulansta müdahale yapıldı.
Binada çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Kadıköy’de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi

Kadıköy’de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi

Kadıköy’de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi

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