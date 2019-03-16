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KADIKÖY'DE 4 KULLANILMAYAN BİNA ALEVLERE TESLİM OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 05:17 | Son Güncelleme

Kadıköy'de evsizlerin yaşadığı öğrenilen 4 kullanılmayan bina gece saatlerinde alevlere teslim oldu.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

Kadıköy'de evsizlerin yaşadığı öğrenilen 4 kullanılmayan bina gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangında herhangi bir mahsur kalma, yaralanma ya da ölüm yaşanmadı.

Kadıköy'ün Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan Şefikbey Sokağı'nda gece saatlerinde kullanılmayan binaların bulunduğu yeşil alandan yükselen dumanları fark edenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevler 4 binayı etkiledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında evsizlerin barındığı binalar alevlere teslim olurken, içeride kimsenin mahsur kalmadığı, herhangi bir yaralanma ya da ölüm vakasının da yaşanmadığı öğrenildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri olay yerinde bir süre daha soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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- Alevlerin yükselmesi

- Gökyüzünü saran duman bulutu

- Ekiplerin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

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