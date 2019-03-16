HABER

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 05:51 | Son Güncelleme

Kadıköy’de 4 metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Yangında 4 boş bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, 03.00 saatlerinde, Kadıköy Zühtübey Mahallesi Şefikbey Sokak’ta meydana geldi. iddiaya göre kağıt toplayıcıların kaldığı yan yana duran tek katlı 4 boş binanın birinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Yangın kısa sürede binayı sararken yanında bulunan 4 binaya da sirayet etti. Binalar kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 4 metruk binaya müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
“Madde bağımlıları ateş yakıp ısınmak istemiş olabilir”
Yangını gören bir vatandaş madde bağımlısı şahısların ısınmak için ateş yakmış olabileceğini iddia ederek, “Burada genellikle uyuşturucu maddesi kullanan, gençliğine yazık eden kişiler kalıyordu. Bizim de düşüncemiz bu arkadaşlar ateş yakıp burada ısınırken yangına sebep olmuş olabilirler. İnşallah kimse yoktur içeride kimsenin canı yanmaz” dedi.
Yangında 4 metruk bina kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

F.Bahçe yönetimini çılgına çeviren olay!

F.Bahçe yönetimini çılgına çeviren olay!

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Oyuncak silahla PTT'yi soydu!

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.