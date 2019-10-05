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Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

Kadıköy’de 5 katlı bir binanın beşinci katında yangın çıktı.

Kadıköy’de 5 katlı bir binanın beşinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Recaizade Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın beşinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven ile yangının olduğu daireye ulaşarak müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Apartmanın beşinci katındaki dairenin alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı
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