Kadıköy'de 6 katlı binada gazlı şömineden yangın çıktı : 2 yaralı 

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) KADIKÖY'de 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede iddiaya göre gazlı şömineden yangın çıktı. Yangında daire sahibi ve bir itfaiyeci yaralandı. Alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın, Göztepe Mahallesi Yeşil Çeşme Sokak'ta saat 19.30 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 YARALI

İtfaiye ekipleri binanın ikinci katında çıkan yangına yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alabildi. Alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında yaralanan daire sahibi ve bir itfaiye eri ile dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda müdahale edildi.

ALEV ALEV YANDI

Dairenin alevli bir şekilde yanması ve panik anları bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Daire sahibinin polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde yangının gazlı şömineden çıktığını söyleyerek iddia edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.