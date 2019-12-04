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Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 04:06 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de 8 katlı binanın 4.

Ali Kerem BENGİ/ İstanbul,(DHA) KADIKÖY'de 8 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, Göztepe Mahallesi Avcı Sokak'ta 8 katlı apartmanın dördüncü katında saat 03.00 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken apartmanda oturanlar panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına Erenköy,Kadıköy ve Ünalana bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek yanan daireyi söndürüp bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıktığı dairede oturan ve dumandan etkilenen bir kişye sağlık ekipleri ambulansın içinde müdahale etti. Polis ekipleri yangınla ilgili vatandaşlardan bilgi topladı. Dairede yaşayanların iddiasına göre yangın bir odadaki prizden çıktı. Dairenin bir kısmı kullanılmaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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