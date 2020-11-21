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  4. Kadıköy’de akıl almaz kaza, otomobil asılı kaldı: 1 yaralı

Kadıköy’de akıl almaz kaza, otomobil asılı kaldı: 1 yaralı

21.11.2020 18:22 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek demir parmaklıklarda asılı kaldı.

Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek demir parmaklıklarda asılı kaldı. Havada asılı kalan otomobilde bulunan sürücü ağır yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa’da Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VJ 5228 plakalı Mini Cooper otomobilin sürücüsü M.S. Kadıköy istikametine ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan demir korkuluklarda asılı kaldı. Havada asılı halde kalan otomobilde bulunan sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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