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  4. Kadıköy'de annesi ve eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de annesi ve eşini öldüren şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 22:38 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de çiçekçilik yapan eşi ve annesini öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Tahsin Yüksekova, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçlarından tutuklandı.

Yüksel KOÇ/İsSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de çiçekçilik yapan eşi ve annesini öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Tahsin Yüksekova, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçlarından tutuklandı.
Eşi ve annesini öldüren Tahsin Yüksekova, cinayetleri işlemesi için babasının kendisini azmettirdiğini öne sürerek, babasından şikayetçi oldu.
Kadıköy'de dün cadde üzerinde çiçekçilik yapan annesi Züifiye Yüksekova ve eşi Seyhan Yüksekova'yı silahla öldüren Tahsin Yüksekova, Ataşehir'de gözaltına alındı. Ardından Yüksekova'nın ağabeyi E.Y. de gözaltına alındı.
Emniyet sorgusunda 6-7 ay önce denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığını söyleyen Tahsin Yüksekova, cinayetleri namusunu temizlemek için işlediğini iddia etti.

BABASINI SUÇLADI
Bu yönde babasının kendisini yönlendirdiğini söyleyen Yüksekova, olayda kullandığı silahı ve mermileri de babasının kendisine verdiğini öne sürerek, "Sürekli bir şekilde eşim ve annemi öldürmem konusunda bana baskı yaptı. Ben de babamın dediğini yapmaya karar verdim. Cezaevinden ilk çıktığımda babamın bana vermiş olduğu tabancayı alarak eşim ve annemin çiçek sattıkları yere gittim. Önce eşime, ardından da anneme ateş ettim ve olay yerinden uzaklaştım. Ataşehir'de polise teslim oldum. Sonradan vefat ettiklerini öğrendim. Olanlar için pişmanım. Annemle problemim yoktu, onu seviyordum" dedi.
Eşinden boşanmak için avukata yetki verdiğini, kendisini azmettirdiğini öne sürdüğü babasından şikayetçi olduğunu söyleyen Tahsin Yüksekova, ağabeyi E.Y.'nin olayla ilgisi olmadığını ifade etti.
Tahsin Yüksekova, eşini tehdit ettiği, ondan para istediği iddialarını ise kabul etmedi.
Tahsin Yüksekova ve ağabeyi E.Y., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

TUTUKLANDI
Mahkemeye sevk edilen Tahsin Yüksekova, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlarından tutuklanırken, E.Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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