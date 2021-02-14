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Kadıköy’de araç bariyerlere çarpıp, yan yattı

14.02.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Bostancı’da yoğun kar yağışı sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüye ait hafif ticari araç bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı.

Bostancı’da yoğun kar yağışı sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüye ait hafif ticari araç bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı. Araç içerisinde bulunan iki kişi kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Bostancı Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden ve henüz kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü 34 YP 81 07 Ford Transit aracıyla bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlatan iki kişinin tedavisini ayakta gerçekleştirdi.

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