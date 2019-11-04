HABER

Kadıköy'de "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kadıköy'de "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturulacak

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında, binlerce kişi bir araya gelerek "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturacak.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ata'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi, saat 09.05'te Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için el ele verecek.

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri"nde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturulacak. Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak katılacak.

Ayrıca, 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası'nda, Kozyatağı Kültür Merkezi, "Milli Mücadelenin 100. Yılında Atatürk'ü Anma" adlı pul sergisine ev sahipliği yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında hazırlanan sergide Atatürk, Cumhuriyet, Milli Mücadele ve Ankara konulu koleksiyonlar 17 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ayrıca, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin, 19 akademisyen ve 19 mezun sanatçısı tarafından, Milli Mücadelenin 100. yılı anısına hazırladığı eserlerin yer aldığı "İlk Adım 100. Yıl Koleksiyonu" sergisi, 6 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezinde görülebilecek.

Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti
İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklamasıİmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması
Çin heyetinden Çanakkale ziyaretiÇin heyetinden Çanakkale ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ATA'ya Saygı Zinciri kadıköy

En Çok Okunan Haberler

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Van’da terör operasyonu! PKK/KCK cephaneliği imha edildi

PKK/KCK cephaneliği imha edildi

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Babaanne cinayeti davasında yeni gelişme! Torun için kırmızı bülten kararı

Babaanne cinayeti davasında toruna kırmızı bülten kararı

Tarihi konağın yanan kalıntıları, mahallenin korkulu rüyası oldu

Tarihi konağın kalıntıları, mahallenin korkulu rüyası oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.