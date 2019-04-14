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KADIKÖY'DE BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:05 | Son Güncelleme

Kadıköy'de etkili olan yağış sonrası inşaat alanının yanındaki binanın bahçe duvarı çöktü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Kadıköy'de etkili olan yağış sonrası inşaat alanının yanındaki binanın bahçe duvarı çöktü.
Göztepe Dr. Rıfat Paşa Sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın bahçe duvarı, yağış nedeniyle saat 11.00 sıralarında yan taraftaki inşaat alanına devrildi. Bahçe duvarının devrilmesinin ardından otoparkta bulunan otomobilin bir bölümü askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın inşaat alanına düşmemesi için otomobili halatla binaya bağladı. Askıda kalan aracın sürücüsü, "Dolu ile beraber yan tarafın duvarı aşağıya indirdi bizi. Kazdığı yere önlem almaması bizim duvarı aşağıya indirdi. Aracın tekerlekleri yukarıda kaldı. Kurtarıcı bekliyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Çöken duvar
-Halat ile bağlanan araç
-Aracın askıda kalması
-Araç sürücüsü ile röp
-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-Havadan drone görüntüleri
-Genel ve detay
14.04.2019 -12.01 Haber Kodu : 190414064

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